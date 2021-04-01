Ранее нардепы "Голоса" призвали инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Глава "Голоса" Кира Рудык утверждает, что не боится смены руководства политической силы, хотя очень сомневается, что потеряла полученную перед местными выборами 90% поддержку своих однопартийцев.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"По поводу инициатив по смене руководства партии. Я этого не боюсь. На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия председателю партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки, и я получила, кажется, почти 90% поддержки. Я очень сомневаюсь, что после успешно проведенных выборов, нашей эффективной работы в парламенте я потеряла эту поддержку", – заявила она.

Читайте такжеБриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что Зеленские задекларировалиПри этом внутренний конфликт в "Голосе" с участием половины депутатов, которые находятся во внутренней оппозиции к действующему руководству политсилы, Рудик считает "маргинальной активностью", вызванной "скорее желанием получить больше власти, чем получить конструктивную часть работы". Рудик уточнила, что "все гораздо сложнее", потому что среди депутатов есть беспартийные и люди разных взглядов.

Депутат утверждает, что обвинения коллег в узурпации власти и формировании подконтрольного политсовета "упираются в неприятии народными депутатами того, что партия – это давно не только фракция".

"Это все результаты того, что партия состоит из большего количества региональных организаций, людей, которые работают на ее развитие и результат", – ответила Рудик.

Эти люди, продолжила руководитель "Голоса", имеют такую же возможность быть представленными в политической силе и совете.

На вопрос, упирается ли все в персональные амбиции, Рудик ответила: "Не знаю. Мне трудно сказать. Это вопрос работы".

Что известно о возможном расколе в "Голосе"

16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".

После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.

Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.

Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.

29 марта нардепы призвали инициировать проведение съезда партии, чтобы выбрать новое руководство и изменить устав.

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Автор: Яна Ставская