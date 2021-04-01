Глава "Голоса" Кира Рудык утверждает, что не боится смены руководства политической силы, хотя очень сомневается, что потеряла полученную перед местными выборами 90% поддержку своих однопартийцев.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
"По поводу инициатив по смене руководства партии. Я этого не боюсь. На прошлом съезде в конце января мы уже выносили вопрос доверия председателю партии, по инициативе тех же депутатов. Были делегаты из 21 ячейки, и я получила, кажется, почти 90% поддержки. Я очень сомневаюсь, что после успешно проведенных выборов, нашей эффективной работы в парламенте я потеряла эту поддержку", – заявила она.
Читайте такжеБриллианты, жилье в Крыму и облигации на миллионы: что Зеленские задекларировалиПри этом внутренний конфликт в "Голосе" с участием половины депутатов, которые находятся во внутренней оппозиции к действующему руководству политсилы, Рудик считает "маргинальной активностью", вызванной "скорее желанием получить больше власти, чем получить конструктивную часть работы". Рудик уточнила, что "все гораздо сложнее", потому что среди депутатов есть беспартийные и люди разных взглядов.
Депутат утверждает, что обвинения коллег в узурпации власти и формировании подконтрольного политсовета "упираются в неприятии народными депутатами того, что партия – это давно не только фракция".
"Это все результаты того, что партия состоит из большего количества региональных организаций, людей, которые работают на ее развитие и результат", – ответила Рудик.
Эти люди, продолжила руководитель "Голоса", имеют такую же возможность быть представленными в политической силе и совете.
На вопрос, упирается ли все в персональные амбиции, Рудик ответила: "Не знаю. Мне трудно сказать. Это вопрос работы".
Что известно о возможном расколе в "Голосе"
- 16 марта ряд депутатов из фракции "Голос" впервые вопреки позиции партии проголосовали за провластный законопроект. По мнению их коллег по фракции, таким образом они поддержали "атаку на антикоррупционные органы".
- После этого политсовет партии собрался на обсуждение этого голосования.
- Председатель фракции Ярослав Железняк говорит, что о расколе фракции говорить рано.
- Сейчас председателем партии "Голос" является Кира Рудик. Председателем фракции Ярослав Железняк.
- 29 марта нардепы призвали инициировать проведение съезда партии, чтобы выбрать новое руководство и изменить устав.
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