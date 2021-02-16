Проект закона поступил в парламент 15 февраля.

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект о новой процедуре избрания директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Согласно информации на официальном сайте парламента, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5070) поступил в парламент 15 февраля.

Текст законопроекта пока не обнародован.

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Ситуация вокруг должности директора НАБУ: что известно

Конституционный суд Украины в прошлом году признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ и положения закона о НАБУ в части участия президента в подборе и назначении директора Бюро (решение от 28 июля и 16 сентября 2020 года соответственно).

16 декабря решение Конституционного суда от 16 сентября вступило в силу. В то же время министр юстиции Денис Малюська пояснил, что это не меняет статус ни директора НАБУ Сытника, ни самого Бюро.

15 февраля Кабмин одобрил законопроект, который вводит новую процедуру избрания директора НАБУ.

Законопроектом предусмотрено, что во время проведения конкурсного отбора кандидатов на должность нового директора НАБУ его полномочия будет исполнять первый заместитель.

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Автор: Инна Андалицкая