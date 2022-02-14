Некоторые западные СМИ со ссылкой на данные разведки называли возможные даты вторжения России на территорию Украины, речь шла о нападении 15-16 февраля.

Никакого наступления со стороны Российской Федерации в те дни, которые всеми определяются, не будет.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после совещания с участием руководства Верховного Совета, лидеров фракций и групп, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Он отметил, что эта встреча проходила в режиме "государственной тайны", поэтому детали никто рассказывать не будет. Стефанчук сказал: "Все, что происходило, дает основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в те дни, которые всеми определяются, не будет".

"Это составляющая информационной атаки против Украины. Были приведены соответствующие факты, были приведены соответствующие контрдействия, которые осуществляются правительством, нашими коллегами из силового блока, с разведывательного блока", - добавил Стефанчук и призвал сохранять спокойствие и единение друг с другом.

На совещании были все фракции, кроме ОПЗЖ, которая отказалась от участия в этом мероприятии.

Как сообщал УНИАН, некоторые западные СМИ со ссылкой на данные разведки называли возможные даты вторжения России на территорию Украины. Речь шла о том, что Кремль нападет 15-16 февраля.

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