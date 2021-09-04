США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Соединенные Штаты Америки примут участие в обсуждении вопросов относительно возвращения временно оккупированных территорий Украины.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Она отметила, что не может разглашать детали предложений, которые звучали на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - сказала она.

Стефанишина рассказала, что США будут принимать участие в обсуждении этих вопросов не только в "нормандском формате", но и в более широком формате, который будет включать США.

"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта", - добавила вице-премьер.

Визит Зеленского в США

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Также Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Олег Давыгора