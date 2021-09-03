Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что для этого нужно согласие всех сторон переговоров.

Во время встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена США подтвердили, что готовы участвовать в переговорах по Донбассу в "нормандском формате".

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он пояснил, что для этого требуется согласие всех сторон переговоров: РФ, Украины, Франции и Германии. Также Ермак сказал, что США готовы "говорить" с Россией.

"Могу только вам сказать, что Соединенные Штаты готовы - и они подтвердили это - участвовать и сделать все, что возможно от них, ради того, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить систему действительно устойчивой безопасности для нашей страны", - сказал он.

Также глава ОП отметил, что вопрос о замене или отказе от "минского формата" во время встреч в США не обсуждался.

Визит Зеленского в США

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. На ней Байден заявил о желании посетить Украину, стороны достигли ряда договоренностей.

Новый пакет помощи, о котором президент США объявил во время визита в Белый дом, включает ПТРК "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Также Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

По итогам встречи двух президентов был опубликован полный текст совместного заявления Украины и США.

Автор: Олег Давыгора