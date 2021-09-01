Президент США вспомнил, как в 2015 году выступал в Верховной Раде.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о намерении в будущем посетить Украину.

Об этом Байден сказал в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме (видео опубликовано на странице телеканала Fox News в Facebook).

Читайте такжеСША обещают не допустить использования Кремлем газа как геополитического оружия - совместное заявление"Я до сих пор помню возможность, которая у меня была для выступления в Верховной Раде несколько лет назад. И я с нетерпением жду возможности вернуться однажды и увидеть вас", - сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2015 года на тот момент вице-президент США Джо Байден выступил в Верховной Раде Украины. Тогда он заявил, что США не признавали и никогда не признают попытки России аннексировать Крым. По его словам, США будут продолжать стоять вместе с Украиной против российской агрессии.

Байден добавил, что Украина должна быть экономически и финансово сильной для того, чтобы защитить свой выбор и не дать возможности другим странам и силам повлиять на страну и расшатать ее экономическую стабильность.

Автор: Виталий Саенко