Украина и Соединенные Штаты Америки продолжают выступать против строительства и запуска газопровода "Северный поток-2".

Президент США Джозеф Байден гарантировал введение санкций против газопровода "Северный поток-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

Об этом глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ в Вашингтоне после переговоров с президентом США, сообщили в пресс-службе ОП.

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Во время переговоров обсуждались угрозы от реализации проекта "Северный поток-2".

По словам Зеленского, Украина получила важные гарантии от Байдена относительно того, что в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины со стороны Российской Федерации или иных сторон проекта Соединенные Штаты гарантируют введение санкций против "Северного потока-2".

"Я считаю, что с нашей стороны это большая победа, хотя это сложный вопрос", – подчеркнул глава государства.

Переговоры Зеленского и Байдена:

Переговоры Зеленского и Байдена состоялись 1 сентября в Вашингтоне.

По их результатам было обнародовано совместное заявление по стратегическому партнерству Украины и США, в котором, среди прочего, отмечалось, что Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока-2", который считают угрозой для европейской энергетической безопасности.

Также США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода прекращалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его самостоятельно.

Автор: Виктория Токарева