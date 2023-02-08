Общая сумма незадекларированных нардепом средств составляет почти 8 млн грн.

В суд направлено дело народного депутата от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова о недекларирование имения в Испании.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, прокурор направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год.

По данным правоохранителей, общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 млн грн.

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В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе в Испании общей стоимостью 228 тыс. евро, а также о наличии $1657 на счетах в одном из украинских банков.

"Действия депутата квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса. 7 февраля прокурором в уголовном производстве с участием детективов НАБУ вручен обвинительный акт подозреваемому", - отметили в САП.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Евросолидарности" Артуре Герасимове.

Как нардепы "забывают" декларировать свое состояние

3 ноября 2022 года Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора открыть дело в отношении народной депутатки из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой относительно ее возможного незаконного обогащения. Дело в том, что Аллахвердиева получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных следовало, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки.

А 23 декабря стало известно, что в Украине будут судить действующего народного депутата, который не задекларировал съемную квартиру.

7 февраля нардепка Юлия Гришина пришла на работу в Верховную Раду в браслете Cartier, цена которого стартует от $4,5 тыс.

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