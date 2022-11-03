Постановление Высшего антикоррупционного суда не подлежит обжалованию.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генпрокурора открыть в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой дело о ее возможном незаконногом обогащения.

"ВАКС поддержал нашу жалобу и признал незаконным отказ руководителя офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения нардепы Ирины Аллахвердиевой. Суд обязал Костина зарегистрировать производство, и это определение обжалованию не подлежит. Кроме того, генпрокурора обязали уведомить суд о выполнении решения", - сообщает Центр противодействия коррупции.

Также там заявили, что после открытия производства его должны передать в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов, изложенных в их заявлении.

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"Мы обнаружили, что Аллахвердиева получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тысяч грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не позволили делать такие подарки", - отметили в ЦПК.

Депутат Аллахвердиева: что о ней известно

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева приходила на заседание в Верховную Раду с элитной сумкой за 52 тысячи гривен, а также с часами в бриллиантах по цене автомобиля.

Также она известна тем, что невольно стала фигуранткой скандала в Раде: внезапный диалог произошел между нардепами Александром Корниенко и Давидом Арахамией в Николаеве во время брифинга, когда оба считали, что микрофоны выключены.

"Такая поддутая, конечно. Тюнинг too much. В общем баба рабочая, как корабельная сосна. Она здесь от*****ть триста встреч за 4 месяца и выигрывает. Она такая вживую, энергетика", - сказал Корниенко. Впоследствии он заявил, что речь шла не об Аллахвердиеве.