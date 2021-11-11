Задекларированные 13 миллионов долларов США принадлежат его жене Светлане Позняковой.

Кабинет Министров Украины по представлению председателя Киевской ОГА Василия Володина назначил председателем Вышгородской районной государственной администрации Василия Сенчука. Об этом в частности сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Сенчук известен тем, что с 2001 по 2016 год работал директором Бюро технической инвентаризации Киева.

В своей декларации за 2020 год, которую Сенчук подал накануне, он среди прочего задекларировал 13 миллионов долларов США, лежащих в сейфе и принадлежащих его жене Светлане Позняковой. Кроме этого, на собственное имя он задекларировал 300 тыс. долларов наличных. Также у Сенчука с женой хранится более 47 тыс. долларов на банковских счетах.

Вместе с женой новоназначенный глава Вышгородской РГА владеет тремя квартирами общей площадью почти 600 кв. м. и домом площадью 1200 кв. м. У супругов есть земельные участки общей площадью более 22 тыс. кв. м., автомобили Porsche Cayenne (2008 года выпуска) и NISSAN NOTE (2011 г.). Жена Сенчука, согласно декларации, имеет три часа марки Chopard, оцененные в целом более чем в 800 тыс. грн.

Автор: Григорий Бондарь