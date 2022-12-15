Наталия Королевская умышленно внесла недостоверные данные в декларацию за 2020 год,

У народного депутата Украины Натальи Королевской обнаружили незаконные доходы, в том числе земельный участок в Подмосковье в Российской Федерации.

"По результатам мониторинга образа жизни народного депутата Натальи Королевской Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) передает обоснованный вывод об обнаружении признаков уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)", - говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, во время мониторинга были выявлены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларации за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн.

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"В декларации за 2020 год Наталия Королевская отметила право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв. м в Киевской области. Участок и имение принадлежат отцу Королевской", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают в НАПК, указанный жилой дом фактически размещен не только на задекларированный земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности ее отца есть еще один земельный участок, который является частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежные, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

"Жилой комплекс (4 земельных участка и 2 дома) был приобретен в собственность отцом народного депутата через ипотечный договор от 2019 года. Договор займа был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн долл. США, что якобы предоствлялась на возвратной беспроцентной основе отцом чиновницы. При этом представителем компании в Кипре выступал помощник Наталии Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (по курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по требованию НАПК Королевская пояснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление займа. Несмотря на это, народный депутат указала факт пользования домовладением в с. Лесники, что входит в комплекс, в своей декларации за 2020 год.

"Народный депутат не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью более 2 млн руб. (563 860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021)", - говорится в сообщении.

Также сказано, что Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

В соответствии с абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закона, НАПК направит материалы в отношении Натальи Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, и осуществления досудебного следствия, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности.

Кроме того, по факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности.

Запрет ОПЗЖ в Украине

В сентябре в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кассационный административный суд в составе Верховного суда отклонил апелляционную жалобу "ОПЗЖ" и, таким образом, окончательно запретил ее деятельность в Украине.

1 декабря Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Юлии Левочкиной. За это решение проголосовало 285 народных депутатов. Впоследствии ЦИК не смогла признать нардепом преемника Левочкиной из запрещенной ОПЗЖ.