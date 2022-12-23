Речь идет о нардепе от "Слуги народа" Максиме Пашковском.

В Украине будут судить действующего народного депутата, который не задекларировал съемную квартиру.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"В декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года. Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, что более чем в 865 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в суд направлено обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, который обвиняется в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Максиме Пашковском.

Другие дела против депутатов "Слуги народа"

3 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генпрокурора открыть в отношении народной депутатки из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой дело в отношении ее возможного незаконного обогащения.

Аллахвердиева получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки.

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