В Украине будут судить действующего народного депутата, который не задекларировал съемную квартиру.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
"В декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года. Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, что более чем в 865 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в суд направлено обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, который обвиняется в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Максиме Пашковском.
Другие дела против депутатов "Слуги народа"
3 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генпрокурора открыть в отношении народной депутатки из фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой дело в отношении ее возможного незаконного обогащения.
Аллахвердиева получила в подарок почти 20 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки.