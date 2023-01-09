В парламенте все меньше и меньше депутатов.

Скандальный пророссийский политик Андрей Аксенов сложил полномочия народного депутата Украины.

Как пишет нардеп Ярослав Железняк в Telegram, в парламенте все меньше и меньше депутатов.

"Еще один депутат сложил мандат. Андрей Аксенов. Когда Рада проголосует это решение, то в парламенте останется рекордно малое количество нардепов. Только 415", - отметил Железняк.

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Представительница "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко осудила деятельность Аксенова после его увольнения.

"Нардеп Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Напомню, этот, прости Господи, народный избранник, представляет многострадальный 50-й округ в Донецкой области", - написала Геращенко в соцсетях.

Андрей Аксенов: что известно о нем

Напомним, что Андрей Аксенов имеет российский паспорт. Он поддерживал так называемые квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР".

Журналист Денис Казанский сообщил, что Аксенов является одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году. Это подтвердила и СБУ.

Аксенов принял присягу в парламенте под возгласы "Ганьба!". Его освистали и не позволили пройти к трибуне.

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