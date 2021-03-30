Аксенов победил на промежуточных выборах народного депутата в округе №50 в Донецкой области, получив 65,46% голосов избирателей.

Глава Службы безопасности Украины Баканов уверяет, что в СБУ знают о российском гражданстве Андрея Аксенова.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады.

В ответ на вопрос народных депутатов, почему не возбуждено уголовное дело против Аксенова и как он был допущен до выборов в ВР, Баканов сказал: "Аксенов. Все работают с Аксеновым. Не переживайте".

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На промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №50 (г. Покровск Донецкой области), согласно протоколу, победу одержал Андрей Аксенов, выдвиженец от политической партии "Порядок". Он получил 65,46% поддержки - за него проголосовали 19 тыс. 949 избирателей.

Второе и третье места заняли Валентин Рыбин от Партии Шария и Юлия Кузьменко от "Европейской солидарности", которые получили 13% и 6,69% поддержки.

Журналист и представитель Украины в Минской ТКГ Денис Казанский сообщил, что Аксенов является одним из организаторов так называемого " референдума" в 2014 году и имеет российское гражданство.

Сегодня, 30 марта, ЦИК направил на доработку протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в округе №50 из-за выявленных "ошибок и неточностей". ОИК обязана исправить выявленные недостатки, составить уточненный протокол и не позднее 15:00 2 апреля доставить его в Центризбирком.

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Автор: Дмитрий Хилюк