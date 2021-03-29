Казанский рассказал, что Аксенова ранее объявляли в розыск, но дело не было связано с сепаратизмом.

Народным депутатом Украины по итогам промежуточных выборов на округе №50 (Донецкая область), по предварительным данным, может стать городской голова Доброполья Андрей Аксенов.

Как пишет журналист и представитель Украины в минской ТКГ Денис Казанский в Facebook, Аксенов является одним из организаторов так называемого "референдума" в 2014 году и имеет российское гражданство.

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"В 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой. На ютубе до сих пор можно найти эпическое видео с Новодонецкого, где сторонники ДНР из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать", - написал журналист.

Казанский подчеркнул, что Аксенова проводить "референдум" никто не заставлял: боевиков в городе не было. В начале войны мэр бежал в оккупированный Крым, где, по данным журналиста, получил российский паспорт. Это подтверждают государственные органы РФ.

"В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы же говорите, что это был на самом деле не референдум. Тогда какие ко мне вопросы? То был просто соцопрос", - рассказывает Казанский.

Аксенова задержали в 2018 году, дело не касалось сепаратизма. Его обвинили в коррупции: подделке документов и растрате имущества. Аксенова объявили в розыск, после чего он сбежал с Украины. Впоследствии вернулся, причиной отсутствия назвав лечение.

"Суд продолжается до сих пор. И за это время Аксенов успел второй раз стать мэром Доброполья, а теперь - избрался в Верховную Раду", - резюмировал Казанский.

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Автор: Юрий Годован