Шол не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народную депутатку от "Слуги народа" Маргариту Шол.

"НАБУ разыскивает народную депутатку Украины IX созыва", - говорится в сообщении НАБУ в Telegram.

Сообщается, что Шол не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн.

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Маргарита Шол: что о ней известно

Маргарите 34 года. Она родилась в Мариуполе. Окончила экономический факультет Приазовского государственного технического университета. Работала бухгалтером в МКВ "Украинский институт стальных конструкций имени. Н. Шимановского".

В 2019 была доверенным лицом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на территориальном избирательном округе № 58 с центром в Мариуполе. На момент избрания народным депутатом имела статус безработной.

Избрана народным депутатом в июле 2019 года по спискам партии "Слуга народа". В списках политической силы проходила под 107 номером из 124 проходных номеров.

Маргарита Шол имеет репутацию светской львицы, большая поклонница салонов красоты и фитнес-клубов.

По вине Маргариты Шол на президентских выборах 2019 года Мариуполь оказался единственным городом, в котором ЦИК вынуждена была добавлять отсутствующих членов окружкомов по представлению председателя Центральной избирательной комиссии, поскольку Шол вовремя не внесла представление на семь членов окружной комиссии.