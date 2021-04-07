Сергей Лабазюк уверен, после приватизации предприятия получат эффективного собственника вместе с инвестициями.

В августе исполнится 30 лет со дня провозглашения независимости Украины, и до этого момента процесс приватизации так и не завершился. Как заявил народный депутат от партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк, в управлении государства должны остаться исключительно стратегические объекты, а предприятия производственного характера – подлежать прозрачной приватизации.

На сегодня Украина имеет практический опыт соседних стран. К примеру, Польша за короткий промежуток времени смогла выставить на аукцион около 8 тыс. предприятий, что в итоге принесло ей большое поступление инвестиций, а в дальнейшем – увеличение рабочих мест.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине начнутся первые аукционы по большой приватизацииГлавное в этом процессе – прозрачность аукционов, на которых украинские и иностранные инвесторы смогут приобрести предприятие по справедливой цене. Ведь сейчас большинство "собственников" - это коррупционеры, которые благодаря наработанным схемам выводят средства с предприятий, делая их убыточными.

«В Украине почти все государственные предприятия – "кормушки" для коррупционеров, которые благодаря политическим преференциям еще в 90-х получили доступ к управлению. К тому же существование всех этих объектов финансируется именно из государственного бюджета, а затем путем коррупционных схем оттуда выводятся средства, активы, земли, оборудование и тому подобное. То есть государство вкладывает средства, а прибыли не получает! Этот замкнутый круг однозначно необходимо разорвать", - считает депутат.

Сергей Лабазюк уверен, после приватизации предприятия получат эффективного собственника вместе с инвестициями, что позволит решить сразу две проблемы: «Во-первых, коррупционеры потеряют свои «кормушки», а во-вторых, сократятся расходы из госбюджета на содержание предприятий. Зато увеличение рабочих мест позволит генерировать прибыль через уплату налогов в казну. В мире профицит денег, инвесторы ищут свои гавани. Почему бы Украине не использовать эту возможность?».

Напомним, что 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада отменила запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации в период карантина. Соответствующий законопроект № 454 поддержали 257 нардепов. По предварительным оценкам Кабмина, приватизация может принести в госбюджет около 12 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь