Вице-премьер как заместитель Кравчука будет представлять Украину на переговорах.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, кто будет представлять Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, пока будет лечиться глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Как отметил Резников в эфире телеканала "Украина 24", следующее заседание ТКГ планируется на конец августа.

"Возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе Кравчук Леонид Макарович и по состоянию на сегодняшний день пока что он находится на больничном. Я не буду раскрывать медицинские вопросы и частного характера. Завершится его больничный и он продолжит, я надеюсь, абсолютно так же руководить украинской делегацией. В случае, если вдруг не будет возможности принять участие в заседании - я как первый заместитель председателя украинской делегации буду представлять Украину во время этих заседаний", - сказал Резников.

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Кравчук - операция на сердце была проведена 29 июня

Леонид Кравчук 28 июня пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции, так как готовился к операции на сердце.

Операцию ему провели в Киеве 29 июня.

Тогда СМИ сообщали, что он восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо, поскольку операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

На днях стало известно, что Кравчук после операции на сердце с конца июня находится в реанимации. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Автор: Виталий Саенко