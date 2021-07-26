По данным СМИ, Леонид Кравчук уже месяц лежит в реанимации после операции на сердце.

Первый президент Украины Леонид Кравчук с конца июня находится в реанимации.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники.

По их данным, экс-президент Украины подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

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Кравчук - операция на сердце была проведена 29 июня

Леонид Кравчук 28 июня пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции, так как готовился к операции на сердце.

Операцию ему провели в Киеве 29 июня.

Тогда СМИ сообщали, что он восстанавливается после операции в больничной палате и чувствует себя хорошо, поскольку операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

Автор: Денис Прядко