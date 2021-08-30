В ближайшие месяцы экс-президент не вернется на мирные переговоры по Донбассу.

Из-за перенесенной операции на сердце первый президент Украины Леонид Кравчук вряд ли появится на заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе до конца года.

Об этом представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире "Украина 24".

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87 год, операция на сердце это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников и пожалуй, это будет даже до ноября-декабря, как я понимаю", - сказал Арестович 30 августа.

Операция Леонида Кравчука: что известно

Читайте такжеЮщенко прокомментировал состояние здоровья КравчукаОб ухудшении здоровья первого президента стало известно 28 июня, когда он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции. В этот день Кравчук готовился к операции.

На следующий день стало известно, что ему провели операцию в Киеве. С этого дня он находится в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ сообщали, что политик чувствует себя хорошо и что операция прошла по плану без каких-либо осложнений.

На переговорах Трехсторонней контактной группы Кравчука заменил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Автор: Станислав Кожемякин