На торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины пришли президенты Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук не пришел на торжественное заседание Верховной Рады, которое состоялось 28 июня к 25-й годовщине принятия Конституции Украины. А все из-за плохого состояния здоровья.

Как сообщает Суспільне, об этом рассказала пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева.

По ее словам, первый президент сейчас не может работать и посещать любые мероприятия. В то же время врачи запретили Кравчуку любые нагрузки.

Как сообщает УНИАН, Верховная Рада Украины собралась на торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины. В нем приняли участие, в частности, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и сообщил, что вскоре в Украину впервые за 300 лет вернется первая Конституция Филиппа Орлика.

По словам президента Зеленского, Леонид Кравчук должен доложить Верховной Раде о законопроекте о Большом Государственном гербе Украины, предоставленный на срочное рассмотрение парламента Зеленским.

Среди гостей мероприятия также были члены Кабмина, настоятели церквей и религиозных организаций, а также иностранные дипломаты и журналисты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко