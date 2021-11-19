18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию.

Аппарат народного защитника Грузии и группа экспертов, сформированная под его эгидой, заявляют, что экс-президент страны Михаил Саакашвили может впасть в кому, и призывают незамедлительно перевести его в многопрофильную высокотехнологичную больницу.

Как сообщает "Грузия Online", об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении омбудсмена Грузии.

В частности, 18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии посетила пенитенциарное учреждение и осмотрела пациента.

По словам экспертов, у третьего президента "развилось одно из самых тяжелых осложнений", вызванных продолжительной голодовкой, - судороги, вызванные энцефалопатией вернике.

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Медики указывают, что для полной оценки очаговых процессов в головном мозге требуется провести исследование магнитно-резонансной томографии (МРТ), в том числе МР-венографию. Также рекомендуется процедура электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

"Исходя из того, что состояние критическое, и с учетом ожидаемых осложнений Народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции/специальную пенитенциарную службу незамедлительно перевести Михеила Саакашвили в надлежаще функционирующий многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, поскольку очевидны более серьезны осложнения – вероятность развития эпилептического статуса, вызванного энцефалопатией вернике, или комы, что может завершится летальным исходом", - сказано в заявлении.

16 ноября омбудсмен Грузии сформировала группу медиков с целью ознакомления с состоянием здоровья Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме сразу после своего задержания 1 октября. В тот же день врачи посетили больницу Глданской тюрьмы и осмотрели бывшего президента. Медики заявили, что состояние пациента критическое и рекомендовали перевести его в частный госпиталь.

Задержание Саакашвили

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на Родину впервые за 8 лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

18 ноября уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что согласно выводам специализированной комиссии специалистов и экспертов, созданной народным защитником Грузии Нино Ломджарией, установлены такие диагнозы у Саакашвили: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия, существует вероятность желудочного кровотечения, сильная стрессовая среда. Среди ожидаемых осложнений: эпилептический статус или кома, летальная аритмия, почечная недостаточность, сердечная недостаточность. В случае прекращения голодания велика вероятность развития рефидинг-синдрома.

Того же дня Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы.

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Автор: Леся Лещенко