По словам Саакашвили, его голодовка уже становится "орудием войны" русских не против его, а против Грузии.

Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили согласен прекратить голодовку, если его переведут в больницу, где смогут обеспечить реабилитацию.

Об этом он написал в Facebook.

Он объяснил свое решение о прекращении головки.

"Действия правительства с первого дня моего голода до сегодняшнего дня являются операцией умышленного и спланированного убийства. Есть только один заказчик - Владимир Путин", - написал Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили перевезли в "самое опасное место для его жизни" – возлюбленная чиновникаПо его словам, сценарий таков, что "должен случиться крайний гнев" грузинских патриотов. "Настолько, что следующие провокации вызовут гражданское противостояние, а затем въезд России и оккупация страны под прикрытием их "нейтрализации пограничных угроз".

"Поэтому я, как преданный патриот этой страны и основоположник современной Грузии, не имею права не противостоять развитию этого катастрофического сценария", - подчеркнул Саакашвили.

"Мой голод уже становится орудием войны русских и действующей власти не против меня, а моей страны. Из вышесказанного я вынес решение рассмотреть призыв суда по правам человека Страсбурга, а также призывы западных партнеров и прекратить голод", - написал далее политик.

В тоже время он отметил, что процесс реабилитации после голода гораздо сложнее, чем процесс управления голодом.

"Обращаюсь к Консилиуму врачей с просьбой принять решение о том, какие многофункциональные и высокотехнологичные клиники и на каких условиях смогут оказать мне лечение в процессе реабилитации после голода. ... В сложившейся ситуации, как только это решение будет принято и меня переведут из этого заведения в соответствующее учреждение, я сразу же покончу с голодом", - написал Саакашвили.

Ранее специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на котором запечатлен перевод Саакашвили в тюремную больницу Тбилиси.

Состояние Саакашвили

8 ноября на 39-й день голодовки экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили транспортировали из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма). Адвокаты и сторонники экс-президента назвали проведенную операцию "похищением".

Украина разочарована таким шагом грузинских властей. Министерство иностранных дел направило Грузии ноту по этому поводу и призвало грузинскую сторону безотлагательно перевезти гражданина Украины Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, где были б все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

Справка УНИАН. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

Автор: Инна Андалицкая