О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме.

Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не разрешили посетить экс-президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в тюремной больнице.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Сегодня мне отказано в посещении гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №18 г. Глдани (Грузия). О причинах отказа Министерство юстиции Грузии пообещало сообщить в письме, которое сейчас готовится", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что будет пытаться встретиться с руководством и главным врачом пенитенциарного учреждения №18 с целью обсуждения условий содержания и лечения Саакашвили.

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Арест Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу. Саакашвили утверждает, что во время перевода к нему применили силу.

Автор: Леся Лещенко