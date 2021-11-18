Михеил Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаил Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.

Об этом заявила журналистам врач-реаниматолог, сообщает Грузия-оnline.

Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.

"Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", — заявила врач.

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По ее словам, в настоящее время состояние пациента стабильное. Врач добавила, что причины приступа кратковременной утраты сознания — синкопе, станут известны после проведения ряда исследований.

"Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось", — добавила она.

Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.

Задержание Саакашвили

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на Родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

Автор: Виктория Токарева