Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ при Президенте Украины Михаил Саакашвили переведен в реанимацию тюремной больницы, в настоящее время его состояние стабильное.
Об этом заявила журналистам врач-реаниматолог, сообщает Грузия-оnline.
Саакашвили, который продолжает голодовку уже 49-й день, ранее сегодня потерял сознание во время встречи с адвокатами и был вывезен из комнаты для свиданий на носилках.
"Это была краткосрочная потеря сознания, было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен", — заявила врач.
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По ее словам, в настоящее время состояние пациента стабильное. Врач добавила, что причины приступа кратковременной утраты сознания — синкопе, станут известны после проведения ряда исследований.
"Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось", — добавила она.
Накануне группа врачей при омбудсмене Грузии Нино Ломджария оценила состояние Саакашвили как критическое, рекомендовав перевести его в частный госпиталь. Согласно их заключению, в результате продолжительной голодовки у пациента развились энцефалопатия вернике, прогрессирующая гипокалемия, талассемия, высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.
Задержание Саакашвили
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на Родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.
В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.
8 ноября его перевели в тюремную больницу.