Михеил Саакашвили голодает в грузинской тюрьме уже 47 день подряд.

В Грузии создана специализированная комиссия врачей для проверки состояния здоровья гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 47 день подряд.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с народным защитником Грузии Нино Ломджарией.

"Народный защитник Грузии сообщила о создании специализированной комиссии высококвалифицированных врачей различных профилей, которые получили от него доверенность на посещение медучреждения тюрьмы № 18. Сегодня они начнут проверку состояния здоровья Михеила, предоставление ему надлежащего лечения, изучат возможности медучреждения по обеспечению здоровья голодающих", - написала Денисова.

Как отметила омбудсмен, уже завтра можно ожидать первые выводы врачей.

Читайте такжеДенисову не пустили к Саакашвили в тюремной больницеЗадержание Саакашвили

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

8 ноября его перевели в тюремную больницу.

16 ноября Денисовой не разрешили посетить Саакашвили в тюремной больнице. В Минюсте Грузии объяснили такие действия тем, что сейчас к нему допускаются лишь те визитеры, которые предусмотрены кодексом Грузии "о заключении под стражу".

Автор: Виталий Саенко