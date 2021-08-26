В окружении экс-президента знали о готовящемся нападении и предупреждали об этом Управление государственной охраны.

Нападение на пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко не прошло для него бесследно - он получил ожог глаз.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Виктор Кононенко.

"На сегодняшний день у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени", - сказал он 25 августа.

Как скажется травма на зрении экс-президента, врачи пока не могут сказать - это определят через некоторое время, добавил Кононенко.

Читайте такжеПоявилось видео задержания мужчины, облившего Порошенко зеленкойПо его словам, в окружении Порошенко знали о готовящемся нападении и даже предупреждали об этом руководство Управления государственной охраны, которое, в свою очередь, передало эту информацию полиции.

"Вместо того, чтобы усилить охрану, у Петра Алексеевича сняли трех человек из личной охраны", – утверждает киевский депутат.

Напомним, в День независимости, 24 августа, после Марша защитников, который проходил в центре Киева, на улице Крещатик неизвестный мужчина плеснул в лицо Порошенко зеленкой.

Как видно на видео с места событий, жидкость попала, в том числе, и в глаз экс-президенту.

Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его оперативно задержали - мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.

В посольстве США отреагировали на произошедшее, заявив, что подобному нет места в процветающей демократии.

Автор: Станислав Кожемякин