Нападение на пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко не прошло для него бесследно - он получил ожог глаз.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Виктор Кононенко.
"На сегодняшний день у Петра Алексеевича ожог глаз второй степени", - сказал он 25 августа.
Как скажется травма на зрении экс-президента, врачи пока не могут сказать - это определят через некоторое время, добавил Кононенко.
Читайте такжеПоявилось видео задержания мужчины, облившего Порошенко зеленкойПо его словам, в окружении Порошенко знали о готовящемся нападении и даже предупреждали об этом руководство Управления государственной охраны, которое, в свою очередь, передало эту информацию полиции.
"Вместо того, чтобы усилить охрану, у Петра Алексеевича сняли трех человек из личной охраны", – утверждает киевский депутат.
Напомним, в День независимости, 24 августа, после Марша защитников, который проходил в центре Киева, на улице Крещатик неизвестный мужчина плеснул в лицо Порошенко зеленкой.
Как видно на видео с места событий, жидкость попала, в том числе, и в глаз экс-президенту.
Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Его оперативно задержали - мужчине грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.
В посольстве США отреагировали на произошедшее, заявив, что подобному нет места в процветающей демократии.