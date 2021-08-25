Накануне Порошенко в центре Киева облили зеленкой. Тот во всем обвинил действующую власть.

Посольство Соединенных Штатов Америки отреагировало на инцидент с пятым президентом Украины Петром Порошенко, которого накануне облили зеленкой в центре Киева.

На странице посольства в Twitter появилось сообщение с напоминанием о важности оппозиции для демократии.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - отмечают дипломаты.

Порошенко облили зеленкой - что произошло

Это произошло на Крещатике, после Марша защитников, который прошел в столице 24 августа. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик". Порошенко облили зеленкой, когда он после Марша шел в Кабмин.

Политик обратился за помощью полиции и уехал вместе с правоохранителями.

Впоследствии появилось видео задержания злоумышленника, а в полиции рассказали, что известно о нем и указанном инциденте.

Сам Порошенко заявляет, что к инциденту якобы причастна власть и Офис президента.

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Автор: Иван Бойко