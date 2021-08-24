Инцидент произошел в центре Киева.

Правоохранителям удалось задержать мужчину, облившего зеленкой пятого президента и народного депутата Петра Порошенко.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Pavlosky News.

"Полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

На записи видно, как правоохранители ведут задержанного, не реагируя на возгласы вокруг.

В полиции сам инцидент и задержание мужчины пока не комментировали.

Как сообщал УНИАН, в Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это случилось на Крещатике, после Марша защитников, который прошел в столице. Инцидент случился у станции метро "Крещатик". Неизвестные облили Порошенко зеленкой, когда он после Марша шел к Кабмину. Политик обратился за помощью полиции и уехал вместе с правоохранителями. Зеленка попала на лицо и "залила" глаз Порошенко.

Автор: Иван Бойко