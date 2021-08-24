Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Сейчас с мужчиной общаются следователи.

Правоохранители установили мужчину, который сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева облил зеленкой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Национальная полиция, правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управлениеполиции.

Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия.

"По данному факту следователям Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Столица" обнародовал фото предполагаемого нападающего.

Как сообщал УНИАН, в Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко. Это произошло на Крещатике, после Марша защитников, который прошел в столице. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик". Неизвестные облили Порошенко зеленкой, когда он после Марша шел в Кабмин. Политик обратился за помощью полиции и уехал вместе с правоохранителями. Зеленка попала на лицо и "залила" глаз Порошенко.

Впоследствии в сети показали видео задержания предполагаемого хулигана.

Автор: Екатерина Гирнык