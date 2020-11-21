Милованова отправили в отставку вместе с другими членами правительства премьера Гончарука в марте 2020 года.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что уже некоторое время работает внештатным советником главы ОП Андрея Ермака, однако не получает зарплаты.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", – объясняет экс-министр.

При этом Милованов добавил, что остается президентом Киевской школы экономики.

21 октября СМИ писали о том, что Милованова могут назначить заместителем главы Офиса президента вместо Юлии Ковалив. В ночь на субботу, 21 ноября, Украинская правда сообщила со ссылкой на источники на Банковой о назначении Милованова советником Ермака.

12 ноября с должности внештатного советника главы Офиса ушел Игорь Уманский. Он известен, в частности, заявлением, в которой речь шла о расходах "ковидных" средств не на медицинскую систему.

Тимофея Милованова отправили в отставку вместе с другими членами правительства премьера Алексея Гончарука в марте 2020 года.

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Автор: Яна Ставская