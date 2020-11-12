Причины своего решения об увольнении Игорь Уманский не указал.

Игорь Уманский написал заявление об увольнении с должности внештатного советника руководителя Офиса президента.

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Об этом Уманский сообщил в Facebook и обнародовал фото своего заявления на имя руководителя аппарата ОП.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. Относительно причины отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично", - написал Уманский в посте.

Ранее Уманский занимал должность министра финансов Украины.

Карантин выходного дня в Украине:

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Виталий Саенко