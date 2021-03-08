Мендель заявила, что Порошенко и Медведчук работают на разделение страны.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель обрушилась с критикой на его предшественника Петра Порошенко, заявив, что он не делает ничего полезного для Украины.

Об этом она сказала в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет издание "Гордон".

Порошенко, по ее словам, занимается исключительно обвинениями.

"Петр Алексеевич только тем и занимается, что обвиняет... Я пока не вижу, чтобы он делал что-то полезное для государства, но обвинять – это, конечно, его", – сказала Мендель.

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Характеризуя пятого президента, Мендель сказала следующее:

"Подлый, пользуется очень грязными инструментами, опасный", – сказала Мендель.

Она также заявила, что Порошенко и кум Путина - нардеп Виктор Медведчук - идентичны, работая на разделение страны.

"Если честно, как коммуникационщик еще при правлении Петра Порошенко я заметила очень много схожих тенденций. Они действуют одинаковыми способами, они никак не влияют на единство страны, не помогают вернуть наши оккупированные территории, не помогают двигаться к миру и восстанавливать украинскую экономику. Возможно, хуже Медведчук. Может, потому, что, как мне кажется, он сильнее", – ответила пресс-секретарь Зеленского. Она выразила убеждение, что у Порошенко нет шансов снова стать президентом Украины.

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При этом Мендель не ответила на вопрос, правда ли, что в начале президентства Порошенко пытался наладить отношения с Зеленским. "Я не знаю, возможно", – сказала она.

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Автор: УНИАН