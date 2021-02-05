На линии фронта на Донбассе происходит обострение ситуации, поэтому президент Владимир Зеленский накануне введения санкций против телеканалов Медведчука отправил на передовую начальника Генштаба Руслана Хомчака.
Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН.
"Накануне что происходило в том же СНБО? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций", - сказал Аваков.
Запрет телеканалов Медведчука: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".
- Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.
Читайте такжеАваков о санкциях против телеканалов: не надо путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью
Телеканалы Тараса Козака: что известно
- 12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.
- В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.
- В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.
- 4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram