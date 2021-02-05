Глава МВД подчеркнул, что никакого мирного процесса уже нет, ведь действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается.

На линии фронта на Донбассе происходит обострение ситуации, поэтому президент Владимир Зеленский накануне введения санкций против телеканалов Медведчука отправил на передовую начальника Генштаба Руслана Хомчака.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает ТСН.

"Накануне что происходило в том же СНБО? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет - действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций", - сказал Аваков.

Запрет телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Читайте такжеАваков о санкциях против телеканалов: не надо путать "свободу слова" с антиукраинской деятельностью

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 Тарас Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 години") с оценкой 41-42 миллионов гривень.

В декабре 2018 Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 миллиона гривень.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 Верховная Рада поддержала обращение к СНБО о введении санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН