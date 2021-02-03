Заблокированные телеканалы продолжат вещать онлайн / фото REUTERS

Телеканалы «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK», на которых наложены санкции согласно решению СНБО, продолжат вещание на платформе YouTube.

Об этом сообщается на сайте 112.ua.

Читайте такжеЗаседания не было, Зеленский позицию не высказывал: СМИ рассказали, как СНБО вводил санкции против Казака«2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции сроком на пять лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов. После блокирования вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube", - говорится в сообщении.

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Перевод: Константин Гончаров