Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Телеканалы «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK», на которых наложены санкции согласно решению СНБО, продолжат вещание на платформе YouTube.

Об этом сообщается на сайте 112.ua.

Читайте такжеЗаседания не было, Зеленский позицию не высказывал: СМИ рассказали, как СНБО вводил санкции против Казака«2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK". Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции сроком на пять лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов. После блокирования вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube", - говорится в сообщении.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что телеканалы "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" финансировались со стороны Российской Федерации, а их блокировка "не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова".

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Перевод: Константин Гончаров