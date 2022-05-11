Президенты подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул уважение территориальной целостности Украины и необходимость достичь режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

10 мая он провел 90-минутный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Главы двух государств подтвердили свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня", - говорится в заявлении.

Отмечается необходимость поддержки всех усилий, направленных на оказание гуманитарной помощи жителям Украины.

Ранее в СНБО указали на российский фейк насчет Китая и войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: