Российские пропагандисты утверждают, что Пекин выступает с острой критикой санкций против РФ, отметили в Центре противодействия дезинформации.

Пропагандисты РФ распространяют фейки, что Китай с начала полномасштабной украинско-российской войны выбрал позицию поддержки действий Кремля и выступает с ним против расширения НАТО на Восток.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"Также утверждается, что Пекин выступает с острой критикой санкций для РФ и не выражает осуждения в адрес Москвы. На самом деле, о таком партнерстве Кремль только мечтает и рассматривает его как основу нового антизападного блока против США и НАТО. Между странами нет союзнических отношений. С начала 1980-х годов Китай следует дипломатическим курсом на независимую самостоятельность и отсутствие союзников по альянсах", - говорится в сообщении.

Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что отказ осудить "спецоперацию" России обострил отношения между Китаем и США, его союзниками. Это нарушило поставки товаров из КНР и привело к отмене экспортных заказов у китайских компаний.

"И в основополагающем принципе китайско-украинского договора о дружбе и сотрудничестве указано, что Китай поддерживает политику Украины, направленную на единство государства и его территориальную целостность", - подчеркнули в ЦПД.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские.

Западные страны опасались, что китайская сторона поддержит Россию.

В марте министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна неизменно защищает мир во всем мире.

Вас также могут заинтересовать новости: