В Украине ожидают лидерства от Германии в передаче Украине комплексов Patriot и танков Leopard-2.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что переговоры Украины и США о передаче танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot непростые, но продвигаются.

Во время онлайн-брифинга в Кулебы спросили,

есть ли сдвиг относительно принятия Соединенными Штатами Америки решения о поставках Украине танков Abrams.

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"На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами и на уровне президента, и на уровне руководителя его Офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot. И этот разговор по ряду причин непростой, но он двигается. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы она двигалась со скоростью самолета, но она движется со скоростью танка, поэтому занимает время", - сказал Кулеба.

При этом он сказал, что можно видеть, что все партнеры Украины действительно сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы помочь Украине решить наиболее насущные проблемы.

"И по результатам мероприятий в Бухаресте, во время министерской встречи НАТО, я вам могу сказать, что именно лидерство Соединенных Штатов в мобилизации и решении ряда экономических и логистических вопросов поставки трансформаторов, генераторов и другого оборудования является не просто важным, а в буквальном смысле спасительным", - добавил Кулеба.

Он сказал, что все вопросы поставки любого вооружения будут решаться и в дальнейшем.

"У нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", - сказал Кулеба.

Отдельно глава МИД сказал, что украинские дипломаты продолжают прилагать усилия в переговорах с Германией о передаче Украине танков Leopard-2 и американской системы противовоздушной обороны Patriot.

"Немецкая сторона продемонстрировала уже лидерство в поставках систем противоракетной обороны Iris-T и другого важного вооружения. Мы рассчитываем на лидерство и в передаче "Патриотов", танков Leopard-2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросе помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии Российской Федерации", - сказал Кулеба.

Получение Украиной американских танков и ЗРК

Президент Владимир Зеленский просит Соединенные Штаты Америки предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и авиацию.

13 сентября Кулеба заявил, что Украина не получила ни одного аргумента от Германии, почему та не может предоставить танки "Леопард" и боевые машины пехоты "Мардеры".

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Украина получит танки стандартов НАТО и даже боевые самолеты.