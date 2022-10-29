Глава государства убежден, что предоставление Украине американских танков станет примером для европейцев также начать передавать танки.

Президент Владимир Зеленский просит США предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и авиацию.

Об этом он сообщил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

По словам Зеленского, вопросы противовоздушной и противоракетной обороны являются самыми актуальными для Украины, потому что с 10 октября Россия запустила против Украины 400 дронов-камикадзе иранского производства, а с 24 февраля - тысячи российских ракет.

"Они заставляют, во-первых, наших людей не возвращаться из-за границы домой. А для нас это очень важно, чтобы возвращались семьи, возвращались дети, а дети пошли в школу, в университеты. И это очень важно. Для этого нам нужно их защитить. И именно ПВО и является приоритетом", - сказал он.

Президент также отреагировал на вопрос американских сенаторов, нужны ли Украине американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Скажу вам откровенно, если б вы нам дали "Патриоты", я бы за ними сам к вам приехал. Для нас это приоритет. И любые системы, если честно, ПВО и ПРО очень важные. Они сохранят жизни наших людей", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент добавил, что США являются лидерами, которые задают тренды в предоставлении международным сообществом помощи Украине.

"У нас не было артиллерии калибра 155-мм. Соединенные Штаты Америки предоставили, и после этого европейские государства начали нас поддерживать. После этого встал вопрос реактивных систем залпового огня. Соединенные Штаты открыли это окно возможностей и некоторые европейские государства поддержали. Затем - вопрос танков. К сожалению, Соединенные Штаты не дали нам танков. Мы очень хотели получить "Абрамсы". И если бы была такая возможность, мы знаем, какие конкретно европейцы могли бы нам добавить поддержку в отношении бронетехники и других танков. Мы с этим к вам обращаемся", - сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что еще с первых дней войны просил закрыть небо над Украиной.

"А это ПВО, ПРО и авиация. Именно этого нам не хватает. Помочь защитить нам наше небо", - резюмировал Зеленский.

Война в Украине: военная помощь США

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и другие страны НАТО начали поставлять Украине вооружение для борьбы с кровавой российской агрессией.

В частности, США регулярно выделяют нашей стране финансовую и военную помощь. Так, 21 сентября президент США Джо Байден сообщил, что Штаты уже выделили на помощь Украине более $25 млрд. Недавно, 15 октября, глава Белого дома объявил о новой военной помощи для ВСУ на сумму $725 миллионов.

Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, столько, сколько это будет нужно. Он подчеркнул, что если не помогать Украине, Путин пойдет дальше.

По данным Reuters, также США рассматривают возможность поставок систем противовоздушной обороны HAWK и ракет для них. Они должны помочь бороться с российскими крылатыми ракетами. Между тем Испания уже согласилась предоставить Украине четыре системы ПВО HAWK.

Вместе с тем в США растет количество противников регулярной военной помощи Украине прежде всего, среди представителей Республиканской партии.

Среди республиканцев формируются два лагеря. В частности, Кевин Маккарти, который может стать спикером Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) в следующем году, предложил прекратить финансирование США для борьбы с Россией. Лидер республиканского меньшинства в Сенате (верхняя палата Конгресса) Митч Макконнелл поддержал активное оказание помощи Украине.

Сейчас в обеих палатах Конгресса рассматривают новый пакет помощи Украине на сумму 50 млрд долларов. Рассмотрение вопроса состоится уже после выборов 8 ноября, но до того, как новый состав Конгресса начнет работу в начале января.

Вас также могут заинтересовать новости: