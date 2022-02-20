Глава МИД заявляет, что тяжелые времена требуют соответствующих решений, которые должны стать для России сигналом, что Украина является частью единой европейской семьи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает страны-члены Европейского Союза предоставить Украине перспективу членства в ЕС, что должно произойти в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн брифинга в Facebook.

"Вчера на всех встречах с европейскими коллегами, которые были у меня в Мюнхене, я говорил им очень простые слова: коллеги, пришло время предоставить Украине европейскую перспективу. Четко определить и четко сказать, что Украина будет членом Европейского Союза", - сообщил он.

Министр отметил, что это надо делать именно сейчас.

"Потому что это будет четкий сигнал России: чтобы вы там не делали, к каким бы провокаций не прибегали - Украина является европейским государством во всех смыслах, и Украина будет членом Европейского Союза", - подчеркнул Кулеба.

Также он считает, что это был бы сигнал украинскому народу:

"Что бы ни пыталась сделать Россия, и как бы она не старалась повернуть историю вспять, Украина и украинский народ будет частью большой европейской семьи".

"Это был бы чрезвычайно мощный и своевременный сигнал. Сейчас не то время, когда нужно продолжать колебания, бесконечные дискуссии о том, что можно и чего нельзя делать. Сейчас время принимать решения. Тяжелую и сложную ситуацию невозможно решить без принятия сложных решений, и поэтому мы призываем партнеров отбросить всякие колебания, отбросить любые необоснованные предостережения, и четко сказать: Украина является частью нас. Мы являемся единым целым", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что сейчас европейские страны, даже те, которые скептически относились к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Украина ожидает прямых ответов относительно ее перспектив вступления в Европейский Союз и НАТО.

"8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за этот выбор жизнь. Неужели через 8 лет после этого - Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда. Разве не Европа должна сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?",- подчеркнул Зеленский.

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