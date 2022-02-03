Валдис Домбровскис подчеркнул, что выполнение Соглашения об ассоциации "откроет путь для следующих возможных шагов".

В Евросоюзе пока нет даты вступления Украины, а на данный момент следует сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в интервью ТСН.

"На данном этапе мы не можем называть конкретные даты. Нам сначала нужно поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации", - сказал Домбровскис.

По его словам, во время визита в Украину он обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем выполнение Соглашения об ассоциации.

"Премьер-министр Денис Шмигаль в своем выступлении также подчеркнул, что сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации. И это то, что мы обсуждали. Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов", - сказал Домбровскис.

Также представитель Еврокомиссии отметил, что требования президента РФ Владимира Путина о закрытии для Украины будущего членства в ЕС и НАТО были "однозначно отвергнуты".

"Разумеется, суверенные страны имеют право выбирать собственные механизмы безопасности и геополитическую ориентацию. И все эти разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в 21 век", - отметил Домбровскис.

Отвечая на вопрос о возможных намерениях Путина решить судьбу ЕС с США без собственно ЕС вице-президент Еврокомиссии отметил, что США четко ответили, что они "не собираются решать ничего о Европе без Европы". "Мы проводим очень тесные консультации с США. Сигнал с Запада ясен, что мы едины", - рассказал Домбровскис.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2021 года вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит Украину частью ЕС в ближайшие 3-5 лет. По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС надо сохранять на повестке дня, но в то же время важно сосредоточить внимание на возможностях, которые дает Соглашение об ассоциации.

11 сентября на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина находится на расстоянии "световых лет" от выполнения критериев для вступления в Европейский Союз. Кальюлайд указала, в период ее президентства, в течение пяти лет, Украина не продемонстрировала прогресса в выполнении Копенгагенских критериев.

В свою очередь Кулеба заявил, что Евросоюз политически не готов предоставить Украине членство, и этот вопрос не касается внедрения реформ. "Прекратите держать Украину на крючке реформ... Я устал видеть, как другие страны воспитывают нас реформами и не говорят правду - что мы не хотим вас в ЕС потому, что мы политически не готовы!", - отметил Кулеба.

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