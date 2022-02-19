Президент подчеркнул, что для помощи Украине не надо говорить о датах вероятного вторжения РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает прямых ответов относительно ее перспектив вступления в Европейский Союз и НАТО.

Об этом он заявил в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Чтобы действительно помочь Украине, не надо постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16-го февраля и 1-го марта, и 31-го декабря. Нам на много больше нужны другие даты. И все прекрасно понимают какие", - сказал президент.

Он напомнил, что завтра в Украине - День Героев Небесной Сотни.

"8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за этот выбор жизнь. Неужели через 8 лет после этого - Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ошибочный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и доказывать действиями, что это неправда. Разве не Европа должна сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?",- подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что это же касается и НАТО.

"Нам говорят - двери открыты. Но пока посторонним вход воспрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть – скажите честно. Открытые двери - это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности?", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что лучшее время для этой правды – ближайший саммит в Мадриде.

Он также добавил, что РФ заявляет о том, что Украина стремится к вступлению в Альянс, чтобы якобы вернуть Крым силовым путем.

"Радует, что слова "вернуть Крым" появляются в их риторике. Но они невнимательно читали статью 5 Устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса непременно вернутся в Украину, но только мирным путем", - подытожил президент.

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