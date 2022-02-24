Это - способ продемонстрировать несогласие с войной, начатой Путиным.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров к разрыву дипломатических отношений с РФ.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

Кулеба напомнил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.

"Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со времен Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - написал он.