Кулеба призвал к разрыву дипотношений с РФ / фото mfa.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров к разрыву дипломатических отношений с РФ.
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.
Кулеба напомнил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией.
"Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со времен Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - написал он.