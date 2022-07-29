По словам Дмитрия Кулебы, в рамках новой политики Украины в отношении стран Африки увеличивается внимание к этому региону.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готовится к первому турне в страны Африки.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, внешняя политика Украины большую часть внимания уделяет Европейской и Евроатлантической проблематике, но на самом деле интересы Украины находятся во всем мире - и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке.

Он отметил, что в рамках новой политики Украины в отношении стран Африки, президент ввел должность специального представителя по вопросам Ближнего Востока и Африки, что означает увеличение внимания к этому региону.

"Президент проводит телефонные разговоры с африканскими лидерами. Мы оживляем межпарламентскую дипломатию. Мы серьезно взялись за это направление. Готовится мое турне, первое в истории украинской независимости турне министра иностранных дел в страны Африки. Мы мыслим на шаг вперед, поэтому также подбираемся к восстановлению по сути отношений со странами Латинской Америки", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел рассказал о подробностях своего турне в страны Африки.

"Будет от четырех до пяти стран. Я очень тщательно готовлюсь... Это будут исключительно страны Субсахарской Африки, то есть не страны Северной Африки, арабские, а мы поедем в Центральную Африку", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, Египет разорвал контракт на поставку украинского зерна после визита Лаврова.