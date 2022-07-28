В МИД Турции считают, что зерновое соглашение увеличит шансы на дипломатическое решение войны.

Турция считает, что подписание зернового соглашения может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех сделки по экспорту через Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Это заключается в простом желании Турции развить успех в вопросе создания зернового коридора, который еще не заработал, хотя Украина делает все для того, чтобы он заработал. Поэтому безусловно они стремятся к переговорам, но мы не видим какого - то искреннего отклика России на возобновление переговорного процесса", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что российская сторона не выказывает искреннее желание к возобновлению переговорного процесса.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договор о "зерновых коридорах" может повысить шансы окончания войны России против Украины путем переговоров.

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