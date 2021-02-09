Действующий глава государства побеждает во втором туре, если его соперниками будут Юрий Бойко, Петр Порошенко или Дмитрий Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в случае проведения президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова исследования, которые есть в распоряжении УНИАН.

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В частности, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (15,8% всех опрошенных или 23,1% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать).

Намерены проголосовать за сопредседателя депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко соответственно 13% и 19,9% опрошенных, за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко ˗ соответственно 11,7% и 17,8%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко ˗ соответственно 7,9% и 11,2%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко ˗ соответственно 3,5% и 4,9%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко ˗ соответственно 2,5% и 3,4%, за бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана ˗ соответственно 2,4% и 3,1%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко ˗ соответственно 2,4% и 2,8%, за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова ˗ соответственно 1,3% и 2,1%, за представителя ВО «Свобода» Руслана Кошулинского ˗ соответственно 1,1% и 1,6%, за лидера партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула ˗ соответственно 1% и 1,5%, за мэра Киева Виталия Кличко ˗ соответственно 0,8% и 1,2%.

Также, в ходе опроса респондентам предлагалось определиться, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов президента Украины. Второй тур моделировался с участием четырех кандидатов: Зеленского, Бойко, Порошенко и Разумкова.

Так, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко, Бойко или Разумковым становится победителем президентских выборов.

Кроме того, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Вместе с тем, досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы ˗ 34%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года. Методом интервью «лицом к лицу» были опрошены 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко