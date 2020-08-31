Корниенко отмечает, что к министру здравоохранения есть много вопросов по борьбе с эпидемией и карантинным мерам.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает пригласить на Час вопросов к правительству в парламенте министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания председателей депутатских фракций (депутатских групп) и комитетов ВР.

"Хотелось бы ... пригласить на Час вопросов к правительству Степанова, министра здравоохранения. Потому что та ситуация, которая разворачивается, - есть к нему много вопросов по борьбе с эпидемией, карантинным мерам и так далее", - отметил Корниенко.

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Автор: Таня Поляковская