Вице-премьер убеждена, что "государство обеспечивает адекватное реагирование на вызов", вызванный отменой Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что нельзя быстро урегулировать кризис, вызванный решением Конституционного суда относительно отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование, но угрозы безвизовому режиму с Евросоюзом нет.

Читайте такжеВ ВР рассказали, как идет работа над решением конституционного кризисаКак передает корреспондент УНИАН об этом она сообщила журналистам.

"У нас нет конституционного кризиса, кризис связан с решением Конституционного суда. Это немножко другие вещи, но сегодня президент демонстрирует высокий уровень лидерства в этом процессе. Работает правовая комиссия, скоро заработает антикоррупционный совет, нарабатываются решения", - отметила Стефанишина.

Она убеждена, что "государство обеспечивает адекватное реагирование на этот вызов".

"Но это не могут быть быстрые решения. Это должны быть сложные политико-правовые консенсусы, и такие консенсусы сейчас изыскиваются, и поэтому такая реакция - активное взаимодействие власти дает возможность мне говорить, что угрозы безвизовому режиму нет, и есть вполне общая позиция о преданности антикоррупционным реформам", - добавила она.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены различных фракций парламента, в частности, "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков отметил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая начала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствованию законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

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Автор: Виталий Саенко