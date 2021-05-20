Президент Украины заверил, что не боится олигархов и что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов и его могут обнародовать уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на итоговой пресс-конференции по результатам двух лет своей работы на посту.

"Называть их (олигархов – УНИАН) фамилии не буду. Не боюсь никого. 13 (олигархов) по информации секретаря СНБО и его институции, его помощников. Давайте о критериях, и мы точно будем понимать сколько их в Украине", - отметил Зеленский.

По словам президента, власть очень подробно подходит к выписыванию каждой нормы этого закона.

Читайте такжеЗеленский рассказал, как преодолеть бедность в Украине"Он в принципе уже готов, он написан. Он почти на 100% готов, есть еще несколько деталей. Я думаю, что он появится уже на следующей неделе. Главное содержание и философия – мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятие "содержание и влияние" олигархической системы в нашей стране", - сказал он.

Зеленский заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

"Если это (влияние – УИНАН) будет, эти люди получат билет под названием "олигарх" – они появятся в специальном реестре, и тогда этот крупный бизнес может потерять большую часть активов, которые у них расположены за рубежом. Они понимают, что цена активов, что в Украине, что за рубежом, будет уменьшена не благодаря санкциям Украины, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне, как "олигарх", – добавил глава государства.

Законопроект об олигархах

15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду Украины.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране, – такого в Украине не было. Считаю, что это один из приоритетов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине", - сказал Зеленский.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 13 человек подпадают под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине.

Пресс-конференция Зеленского: что известно

В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на этом посту.

Началось мероприятие в 12:00 по киевскому времени на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.

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Автор: Константин Гончаров