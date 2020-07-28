Зеленский назначил посла Украины в Боснии и Герцеговине

Зеленский назначил Кирилича послом в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Хорватии Василия Кирилича главой украинской дипломатической миссии в Боснии и Герцеговине по совместительству.

Об этом говорится в указе главы государства №296/2020 от 28 июля.

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"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Хорватия Кирилича Василия Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2019 года Зеленский назначил Кирилича послом Украины в Республике Хорватия.

В январе этого года Кирилич прибыл в Хорватию выполнять обязанности посла Украины.

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